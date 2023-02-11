مسار القطار الكهربائي السريع «قنا - سفاجا».. يشمل 3 محطات بطول 225 كيلو

حددت الهيئة القومية لمترو الأنفاق، مسار الخط القطار الكهربائي السريع «قنا - سفاجا» والمعروف بالخط الأحمر، موضحة أن المسار يمتد من المحطة التبادلية مع الخط الأزرق وهو محطة قنا والتي سيتم تنفيذها مع الخط الأزرق، وثم يمتد شرقا حتى الغردقة ثم إلى ميناء سفاجا بطول نحو 225 كم.

القطارات الكهربائية الإقليمية

أكدت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن السرعة التصميمية للمشروع 250 كيلومترا للساعة، والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كيلومترا للساعة «6 قطارات» والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كيلومترا للساعة «16 قطار»، وجرارات البضائع الكهربائية 120 كيلومترا للساعة «6 قطار» ويشمل المشروع 3 محطات بواقع 2 محطة قطار سريع ومحطة إقليمية وهي «الغردقة – سهل حشيش - سفاجا».

المخطط الهندسي للخط الأخضر

ترصد «الوطن» في النقاط التالية، تفاصيل المخطط الهندسي للخط الأخضر الممتد من العين السخنة إلى مرسى مطروح والفيوم.

- طول المسار الرئيسي: 660 كيلومترا.

- عدد المحطات: 22 محطة.

- نقاط التقاطع: سيكون الخط الأخضر خطا مزدوجا في اتجاهين.

- المفارق: 1.

- نقاط العبور العلوي: مجموع جسور العبور العلوم للخط هو 15 جسرا على طول المسار تعبر من فوق طرق برية أو مسارات خط السكة الحديد الحالي.

- الجسور: يمر الخط الأخضر عبر حوالي 220 طريقا بريا في نحو 465 موقعا، ويتم العبور فوق نقاط التقاطع من خلال جسور يتم إنشاؤها لهذا الغرض.

- المجاري المائية السفلية: من المتوقع إنشاء 124 مجرى مائيا سفليا بأبعاد متنوعة سيتم تحديدها وفقا للدراسات الهيدرولوجية التي سيتم إجراؤها لكل قطاع لتصريف مياه الأمطار أسفل مسار القطار.

- المحطات وأنواعها: مجموع المحطات هو 22 محطة وتنقسم إلى محطات القطار الإقليمي ومحطات القطار السريع والمحطات النهائية.

- ورش الصيانة: ستكون هناك ورشة صيانة واحدة تقع بالقرب من محطة حدائئق أكتوبر الورشة الرئيسية وسوف تتم فيها جميع أعمال الصيانة الثقيلة.