«الشباب» و«الرقابة الإدارية» تواصلان تنفيذ لقاءات «اعرف حقوقك وواجباتك»

تواصل الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، تنفيذ فعاليات النسخة الرابعة من سلسلة لقاءات «اعرف حقوقك وواجباتك» بالمدينة الشبابية ببورسعيد، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وهيئة الرقابة الإدارية.

الإطار التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد

في اليوم الثاني من اللقاءات، تمت مناقشة الإطار التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد وقانون شغل الوظيفة العامة، وقدم اللواء دكتور نبيل حمود حسن، أستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة، عرضًا شاملاً للقانون الجنائي وتركيزًا خاصًا على الجرائم الجنائية التي يمكن أن يرتكبها الموظف العام في مجال عمله، بالإضافة إلى توضيح سبل حماية الموظف العام من ارتكاب تلك الجرائم.

كما تم شرح قانون شغل الوظيفة العامة والاستمرار فيه، المعروف بقانون المخدرات، مع تسليط الضوء على الأضرار التي تنجم عن استخدام المخدرات والغايات التي يهدف إليها المشرع من هذا القانون.

اختتام فعاليات النسخة الرابعة ببورسعيد غدا

شهدت الجلسات تفاعلاً كبيرًا من المشاركين، حيث تمت مناقشة وطرح تساؤلات متنوعة، وأجاب اللواء دكتور نبيل محمود حسن بالإجابة على هذه التساؤلات بشكل مفصل وشامل.

وجرى تكريم اللواء دكتور نبيل محمود حسن من قبل دينا بيومي، مديرة أعمال الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، حيث تم تقديم درع الإدارة العامة له تقديرًا لمساهمته الفعالة في النجاح الذي حققته النسخة الرابعة من اللقاءات.

من المقرر أن تختتم فعاليات النسخة الرابعة والأخيرة من سلسلة لقاءات «اعرف حقوقك وواجباتك»، غدا بعقد جلسات مناقشة وورش عمل حول مواضيع متنوعة تهم الشباب في بورسعيد، ويهدف هذا الحدث إلى زيادة الوعي والمعرفة لدى الشباب بحقوقهم وواجباتهم، وتعزيز ثقافة الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي والقطاع العام.

القوانين والتشريعات المتعلقة بالشباب والعمل الحكومي

تعتبر هذه السلسلة من اللقاءات فرصة للشباب للتفاعل وطرح الأسئلة والاستفسارات حول القوانين والتشريعات المتعلقة بالشباب والعمل الحكومي، كما توفر الفرصة للمشاركين للاستفادة من خبرات الخبراء والمتخصصين في المجالات ذات الصلة.

تأتي هذه السلسلة من اللقاءات في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وهيئة الرقابة الإدارية، حيث تعكس التزام الحكومة بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتشجيع المشاركة الشبابية في عملية صنع القرار، ويستفيد الشباب المشاركون في هذه اللقاءات من المعلومات والمعرفة التي تم تقديمها، وأن يتمكنوا من تطبيقها في حياتهم اليومية وفي مساراتهم الوظيفية المستقبلية.

تعد هذه السلسلة من اللقاءات بورسعيد نموذجًا يحتذى به في تعزيز مشاركة الشباب وتمكينهم من المعرفة والتوجيه في قضايا الحقوق والواجبات. ومن المهم أن تستمر مثل هذه الفعاليات في مختلف المناطق والمحافظات لتعم الفائدة والتأثير الإيجابي على الشباب في جميع أنحاء الجمهورية.