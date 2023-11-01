دم واحد.. «الصحة العالمية» تحكي عن مبادرة المصريين بالتبرع لأشقائهم في غزة

حكت منظمة الصحة العالمية عن مبادرة للشعب المصري، ظهر فيها معدنه الأصيل وتجلت فيها معاني الأخوة بين المصريين وأشقائهم من الشعب الفلسطيني.

قطاع غزة كان يحتاج حوالي 3 آلاف وحدة دم.. والمصريون تبرعوا بـ5 أضعاف

الحكاية كما روتها منظمة الصحة العالمية عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن قطاع غزة كان يحتاج حوالي 3 آلاف وحدة من الدم ومشتقاته شهريا في الظروف العادية، وتضاعفت الآن الحاجة للدم بشكل كبير.

وأشارت الصحة العالمية إلى أن المصريين تبرعوا بكمية دم تعادل 5 أضعاف عن معدل التبرع الروتيني خلال حملة للتبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطيني، نظمتها خدمات نقل الدم القومية مصر.

ولفتت الصحة العالمية إلى أن نقل وتوصيل الدم لمسافات طويلة تحدٍ بالغ الصعوبة، حيث يجب حفظ الدم في درجات حرارة معينة في جميع الأوقات لضمان مأمونية وفعالية الدم.

مكتب الصحة العالمية بمصر شارك في دعم حملات التبرع بالدم

وأوضح مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر أنه شارك في دعم حملات التبرع بالدم كما قامت بتوفير الإمكانيات اللازمة لضمان الحفاظ على دورة التبريد حيث وفرت سيارات مبردة و200 صندوق عزل و1600 وحدة تبريد لنقل 10,000 وحدة من الدم.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تأخر تلك الإمدادات وغيرها في الوصول إلى قطاع غزة، نخسر مزيدا من الأرواح، وكررت نداءها بضرورة السماح بمرور المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستمر إلى غزة.