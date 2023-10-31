بعد الهجوم على مخيم جباليا.. طرق التبرع لأهل فلسطين بالدم والأموال

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات القليلة الماضية غارات جوية على مخيم جباليا في الجزء الشمالي من قطاع غزة، دمرت الحي بأكمله، حيث استخدمت قوات الاحتلال قرابة 6 أطنان من المتفجرات في الحي الذي يعتبر من أكبر التجمعات السكنية، واستشهد على أثره ما يزيد عن 400 شهيد.

غارات جوية على مخيم جباليا بقطاع غزة

وفي ظل استهداف الاحتلال الإسرائيلي للأبرياء والمدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة، في حربه التي شنها منذ السابع من أكتوبر ردا على عملية طوفان الأقصى، نستعرض طرق التبرع لإغاثة وإنقاذ الجرحى والمصابين في العدوان الإسرائيلي الوحشي خاصة على مخيم جباليا اليوم.

التبرع لمصابي مخيم جباليا عن طريق بنك الطعاك

يمكن التبرع للمصابين في الهجوم على مخيم جباليا عن طريق بنك الطعام المصري، بسعر كرتونة مواد غذائية 400 جنيه مصري، أو يمكن التبرع بأي مبلغ، وذلك من خلال الطرق الآتية:

- الاتصال بالمندوب للتحصيل من المنازل عن طريق الاتصال بـ16060، وحساب موحد بجميع البنوك على رقم 888777 الموقع الإلكتروني.

- للتبرع من خارج مصر من خلال أرقام التحويلات البنكية المتاحة باستخدام أكواد التحويل الخاصة بكل بنك: www.efb.eg.

- التبرع من خلال منافذ: فوري ومصاري وأمان وسداد وأوباي وTalabat- Instapay والأهلي ممكن وBee وخدماتي.

- إرسال رسالة نصية من أي هاتف محمول على رقم 9770 مع كتابة كلمة «فلسطين» (قيمة الرسالة 5 جنيهات).

- فوري: من أي ماكينة فوري كود 99981.

- بنك القاهرة: حساب رقم 8384/501/30.

- IBAN: EG440004103000000305010008384.

- بنك CIB: حساب رقم 100035211157.

- كود تسويقي: 911111.

- ‎البنك العربي الأفريقي الدولي: حساب رقم 702 379-3910-001.

- بنك SAaIB فرع المعادي: حساب رقم 2820302932110010

التبرع لمصابي مخيم جباليا عن طريق الهلال الأحمر

وبإمكانكم التبرع لمصابي مخيم جباليا بالدم والأموال للحالات الإنسانية بقطاع غزة عن طريق الهلال الأحمر المصري، لشراء المستلزمات الطبية، «أون لاين» من خلال موقع جمعية الهلال الأحمر المصري من هنـــــــــــا.

كما يمكن الاتصال بمندوب الهلال عن طريق 15322 (داخلي 3) وكتابة الاسم، العنوان، رقم المحمول، والمبلغ وسيتم التواصل معك.