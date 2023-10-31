وكيل «صحة مطروح» يتفقد المستشفى العام ويستمع لشكاوى المرضى

تابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لصحة وسلامة المريض، مستشفى مطروح العام مدى انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته وجاهزية المستشفى لحالات الطوارئ والحوادث.

متابعة الحالة الصحية للمرضى

وتابع وكيل وزارة الصحة بمطروح خلال جولته، الحالة الصحية للمرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، وحرص الاطمئنان على الحالة الصحية، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لإيمان محمد الممرضة بمستشفى مطروح العام، بعد تعرضها لوعكة صحية أثناء العمل، حيث جرى حجزها بعناية القلب وحالتها مستقرة حالياً.

الغسيل الكلوي

وزار وكيل صحة مرسى مطروح قسم الغسيل الكلوي لمتابعة تقديم الخدمات داخل القسم والاطمئنان والاستماع لمرضى الغسيل الكلوي بالمستشفى ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم ومقترحاتهم وتطلعاتهم لتطوير الخدمة وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى والتأكد من تسجيل كل الإجراءات التمريضية والعلاجية بها، ومن استكمال العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، والتأكد من عمل الأجهزة الطبية بكفاءة، ومن جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وتفقد صيدلية الداخلي وصيدلية الاستقبال للاطمئنان على توافر الأدوية، ومأمونية حفظها وتلاحظ عدم كفاية الاستاندات اللازمة لحفظ الأدوية ووجود بعض الأصناف في حاجة إلى إعادة الترتيب والتعريف.

الاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى

ووجه وكيل الوزارة لإدارة الصيدلة بالمديرية وإدارة المستشفى بسرعة توفير كافة احتياجات الصيدليات من المخازن وتنسيق وترتيب وتعريف الأصناف في خلال 48 ساعة والإفادة، كما تابع قسم الاستقبال والطوارئ لمتابعة الأعمال داخل القسم والاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، كما استمع لبعض مرافقي الحالات أثناء المرور للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة، مؤكدا توفير أوجه الرعاية الطبية لهم، حيث جرى تشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.