«صحة مطروح» تتسلم 3 ثلاجات جديدة لحفظ الدم بتكلفة 303 آلاف جنيه

أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، عن استلام 3 ثلاجات جديدة لحفظ الدم، بتكلفة وصلت إلى 303 آلاف جنيه، بالإضافة إلى عدد 2 جهاز سنترفيوج لمستشفى التوليد والصحة الإنجابية ومستشفى مطروح العام.

توزيع الثلاجات على مستشفيات مطروح

وأضاف «سالم»، أنه جرى توزيع ثلاجات حفظ الدم من خلال إدارة المعامل وبنك الدم، على مستشفيات مطروح العام والتوليد والصحة الإنجابية والأطفال التخصصي.

رفع كفاءة بنوك الدم في مطروح

وأعرب وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن تقديره للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والإدارة العامة لبنوك الدم بوزارة الصحة، لدعمهم المستمر لرفع كفاءة بنوك الدم بمستشفيات محافظة مطروح.

تطوير مستشفيات مطروح

وأكد «سالم» على الاهتمام بتطوير المستشفيات مثل مستشفى الصدر، ومستشفى الحميات، والمركز الطبي الحضري في الكيلو 4 حي الزهور شرق مطروح، ودعمها بأجهزة طبية حديثة، وجارٍ استكمال أعمال رفع كفاءتهم تحت إشراف وزارة الصحة تمهيدًا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة التطوير لتقديم الخدمات الطبية المتقدمة للمرضى.