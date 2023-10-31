ضبط 5 أطنان كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في البحيرة

نفذت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بقيادة الدكتور أشرف محيي الدين، من خلال إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم تحت إشراف الدكتور هادى الجندي، حملة مكبرة في مركز كفر الدوار، أسفرت عن ضبط 5 أطنان كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ضبط كبدة فاسدة في البحيرة

أسفرت الحملة التموينية عن ضبط 5 أطنان و200 كيلوجرام كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين.

تكثيف الحملات التموينية

ومن جهتها، أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية والتفتيش المستمر على الأسواق والمحال التجارية، ومحلات بيع اللحوم والمجمدات والمطاعم والثلاجات، للتأكد من جودة السلع ومطابقاتها للمواصفات.

وشهدت أمس مدينة دمنهور بالبحيرة، حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومراقبة الأسعار داخل الأسواق والمحال التجارية، وجرى تحرير 4 محاضر تموينية لعدد من المحال لعدم الإعلان عن الأسعار، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما شهدت مدينة شبراخيت أمس، حملة تموينية أسفرت عن تحرير 6 محاضر تموينية لعدد من المخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.