علي جمعة: جرائم الاحتلال الإسرائيلي أفظع من أعمال النازية

قال الأستاذ الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إنه بسبب جرائم النازية خلال الحرب العالمية الثانية، التي أدانها العالم، بعدما أفاق من صدمة الحرب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، شرع في إنشاء المنظمات الحقوقية المدافعة عن الإنسانية والتي تندد بأي جرائم تتنافى معها.

«جمعة»: مفاهيم وقوانين دولية نشأت لضمان عدم تكرار فظائع الحروب

وأضاف «جمعة»، خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc» للإعلامي أسامة كمال، والمُذاع على شاشة قناة «dmc»، أنَّ مفاهيم وقوانين دولية نشأت لضمان عدم تكرار فظائع الحروب العالمية، لكننا رأينا أنه رغم ادعاءات اليهود بأنهم ضحايا لبعض ممارسات النازية، إلا أنَّ ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وما يرتكبه من جرائم وأعمال لا إنسانية بحق المدنيين في فلطسين، أشد بكثير من فظائع النازية وهتلر بحق اليهود.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

وتابع مفتي الديار المصرية السابق: «جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، تثير حفيظة كل من لديه إنسانية ويطالب بالحق في هذا العالم، وليس العرب والمسلمين فقط، فالإنسانية كلها رفضت أعمال هتلر وأدانته، بل حتى الشعب الألماني نفسه حاولوا التكفير عن هذه الفظائع».