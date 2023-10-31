عادل حمودة: القضية الفلسطينية فريدة.. واستعمارية استيطانية بالأساس

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن العالم أمام قضية لا مثيل لها، فقد مرّت عصور الاستعمار والفاشية والنازية، إلا أن القضية الفلسطينية صعبة، فهي ليست بالأساس قضية دينية ولكنها قضية استعمارية واستيطان.

«حمودة» يوضح خروج اليهود والمسلمين من الأندلس

وأضاف «حمودة»، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت، على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»: «لما خرج المسلمون واليهود من الأندلس، عاد المسلمون إلى المناطق الإسلامية، أما اليهود فقط أصبحوا مشردين، فقد كان هناك 12 ملايين يهودي موجودين في المنطقة بين روسيا وبولندا».

اليهود أصحاب مصطلح العميل المزدوج

وتابع الكاتب الصحفي: «المشكلة تكمن في رغبة اليهود بالسيطرة على البلد الذي يوجَدون فيه، وذلك على الأصعدة كافة اقتصاديا واجتماعيا، حيث يتعاونون صباحا مع الحكومة وليلا مع المعارضة، واخترعوا مصطلح العميل المزدوج، أول من أطلقوه، فبدأت الدول تحاربهم كرد فعل على أفعالهم».