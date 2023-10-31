محافظ شمال سيناء: نستهدف زراعة 5 ملايين شجرة زيتون في أرض الفيروز (فيديو)

كشف اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن هناك 11 تجمعا تنمويا في شمال سيناء جاهزة بكل الاحتياجات، وتنفذها الدولة لصالح المواطنين.

«شوشة»: كل مواطن يحصل على 5 أفدنة

وأضاف «شوشة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، والمُذاع على شاشة «صدى البلد»، أنَّ كل مواطن يحصل على 5 أفدنة، منها فدان شتلة زيتون وفدان تين شوكي، وأكد أن الدولة توفر للمواطن كل أساليب الراحة، موضحا أن التجمعات التنموية متاحة لكل المصريين وغير قاصرة على أهالي شمال سيناء.

برميل زيت الزيتون أغلى من البترول

وتابع محافظ شمال سيناء، أن برميل زيت الزيتون أغلى من البترول، موضحا أن المستهدف زراعة 5 ملايين شجرة زيتون في سيناء.

وقال إنه سيتم الاستفادة من إنتاجية 170 ألف فدان خلال الـ6 أشهر المقبلة، مشيرا إلى أنه خلال 20 يوما تجرى الاستفادة من آبار المياه لخدمة التجمعات التنموية.