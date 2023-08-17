أوركسترا فؤاد ومنيب تقدم مؤلفات موسيقية على مسرح الشارع بمهرجان العلمين

انتهى أوركسترا فؤاد ومنيب من إحياء حفل موسيقي على مسرح الشارع بمدينة العلمين، ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى خلال الأسبوع السادس.

قدم الفريق خلال الحفل، بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى، عدد من المؤلفات الموسيقية الخاصة بهم، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

يذكر أن الفعاليات الفنية للمهرجان، بدأت منتصف الشهر الماضي بحفل للفنان تامر حسني، الذي قدم خلاله عددا كبيرا من أغانيه وسط هتافات الجمهور، بالإضافة إلى حفلات غنائية للنجوم نانسي عجرم وراغب علامة الأسبوع الماضي.