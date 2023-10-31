إزالة 69 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرا حول جهود محافظتا المنيا وبني سويف فى مواجهة تعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء دون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.

وشدد آمنة على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة.

مواجهة البناء العشوائى

فى محافظة المنيا،أزالت الوحدات المحلية 69 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال عدد من حملات رفع وإزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بالتنسيق مع قسم حماية الأراضي والإرشاد الزراعي والجهات المعنية، وتم تحرير محاضر حيال المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

إزالة التعديات فى المهد

وفى محافظة بني سويف، تم إزالة العيدد من حالات التعد على الأراضى الزراعية وخاصة تلك التعديات في المهد قبل تفاقهما ، والتصدي لأي محاولة شروع في بناء مخالف على الأرض الزراعية بقرى ومراكز المحافظة.وذلك بالتنسيق مع قطاع الزراعة وأملاك الدولة ووحدات المتغيرات المكانية وجهات الولاية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على أملاك الدولة وذلك بالتنسيق المتكامل بين الجهات المعنية.