«الخارجية الأمريكية»: نركز على الجهود المشتركة مع مصر لإدخال المساعدات إلى غزة

قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها بعض الأولويات ومنها حماية مواطنيها، وحتى هذه الساعة هناك بعض المواطنين الأمريكيين في غزة لدى الفصائل الفلسطينية، كما أن لدى الفصائل عشرات المحجزين من دول أخرى مثل تايلاند.

يجب إطلاق سراح المحتجزين الأمريكيين

وأضاف «وربيرج»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه يجب إطلاق سراح المحتجزين الأمريكيين والتركيز على الجهود اللازمة المشتركة مع مصر والأردن وتل أبيب والدول الأخرى لإيصال ودخول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أنه منذ دقائق وصلت 66 شاحنة لقطاع غزة، ويعد هذا أكبر رقم، ولكن ليس كافيا، ونستمر في كل الجهود اللازمة مع مصر والأمم المتحدة وكل الدول والأطراف لدخول وإيصال المساعدات الإنسانية مباشرة للشعب الفلسطيني.

وربيرج: نمنع أي طرف من توسيع الصراع

وأوضح أن الولايات المتحدة تعمل مع الدول المجاورة والخليج والمؤسسات الدولية لمنع أي طرف مثل حزب الله أو إيران من توسيع هذا الصراع.