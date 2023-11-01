ضبط 224 مخالفة تموينية في 48 ساعة بسوهاج.. نقص وزن وسلع مجهولة المصدر

أكد المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، تحرير 224 محضرا تموينيا خلال 48 ساعة الماضية.

وقال وكيل وزارة التموين بسوهاج لـ«الوطن»، إنه تم شن حملات تموينية مكبرة على الأسواق من مركز البلينا جنوب المحافظة إلى ناحية مركز طما في الشمال، ما أسفر عن تحرير 224 محضرا خلال 48 يومين.

نقص في الوزن وسلع مجهولة

وأشار وكيل وزارة التموين بسوهاج إلى أن المحاضر التي تم تحريرها خلال اليومين تنوعت ما بين نقص في الوزن، وسلع مجهولة، وتجميع بنزين وسجلات، وتصرف وإيقاف، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وامتناع عن البيع، وفي مجال الأسواق والبترول، وسلع غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية، ومنشأة دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.