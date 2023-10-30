تحرير 123 محضرا في حملات تموينية خلال 24 ساعة بسوهاج

أكد المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، تحرير 123 محضرا تموينيا خلال 24 ساعة.

وقال وكيل تموين سوهاج لـ«الوطن»، إنه تم شن حملات تموينية مكبرة على المحال والأسواق، من مركز البلينا جنوب المحافظة حتى مركز طما شمال سوهاج، وذلك من أجل ضبط الأسواق والمخالفات، ونتج عن ذلك تحرير 123 محضرا خلال 24 ساعة.

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار

وأشار «إبراهيم»، إلى أن حملات التموين جاءت على المحال والأسواق، وذلك بالاشتراك مع ضباط إدارة مباحث تموين سوهاج، موضحا أن المحاضر المُحررة تنوعت بيننقص في الوزن، وسلع مجهولة، وتجميع بنزين وسجلات، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وامتناع عن البيع، وفي مجال الأسواق والبترول، ومنشأة دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش، وسلع غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية.

وتم تحرير المحاضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق