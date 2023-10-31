علي جمعة: ندين جرائم الاحتلال في غزة نصرة للقضية الفلسطينية

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إنَّ خطيئة هتلر لا يزال الألمان يحاولون التكفير عنها، وسط دعوات انتشرت في العالم يطلق عليها: «معاداة السامية، وجرائم ضد اليهودية.. وجميعها منشأها جرائم هتلر ضد اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، ولكن في الوقت نفسه لا تزال اليهود يمارسون القمع والاحتلال في فلسطين».

وأضاف «جمعة»، خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc» مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع على شاشة قناة «dmc»، أنَّه مخطئ من يقول إنَّ اليهود يكررون أعمال هتلر ويعيدون جرائمه ولكن بحق الفلسطينيين، ولا يجوز أن نقول هي هي.. ربما هي نفسها في وحشيتها وقذارتها وفسادها في الأرض ولكنها فاقت جرائم هتلر بعشرات المرات بل بمئات المرات».

ندرك حقيقة جرائم الاحتلال وندينها لأجل نصرة الإنسانية وأهل غزة

وتابع مفتي الديار المصرية السابق: «أنا إنسان عربي ومسلم أدعو إلى السلام والحب والحوار والأمن المجتمعي والدولي وأن نعيش في جوار واحد، ولكن رؤيتنا لجرائم الاحتلال وليس بيننا وبينها حائلا يمنع إدراك حقيقتها، يجعلني أقول الكلمة التي أنصر بها الإنسانية والقضية الفلسطينية وأبناء غزة».