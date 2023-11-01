الجامعة العربية تدين قصف مخيم جباليا: لا يُمكن لضمير العالم أن يظل صامتا

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، بأشد العبارات قصف إسرائيل لمخيم جباليا أمس، والذي أدى لاستشهاد وإصابة أكثر من 250 شخصاً.

وقال أبو الغيط، في بيان له، إن هذه جريمة تضاف لجرائم الاحتلال في غزة، ولا يُمكن لضمير العالم أن يظل صامتاً حيالها.

كل يوم يمر على استمرار هذه المذبحة يضع النظام الدولي كله على المحك

ونقل جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام عن أبو الغيط، قوله إن كل يوم يمر على استمرار هذه المذبحة يضع النظام الدولي كله، وجوهره القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، على المحك، إذ كيف لا يُمكن لهذا النظام ادعاء التفوق الأخلاقي والحضاري في ظل المذابح اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بضوء أخضر من قوى عالمية ترفض وقف إطلاق النار.

وجدد أبو الغيط الدعوة إلى وقف فوري للعمليات العسكرية في غزة، وقال إن المجتمع الدولي مسؤول عن هذه الدماء التي تسيل كل يوم، وإن أهل القطاع يتعرضون لخطر الموت بالقصف أو بالتجويع والحصار، مضيفاً أن دخول المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل فوري يظل مسئولية عالمية وأممية.