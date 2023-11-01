أمطار تضرب 13 محافظة خلال الساعات المقبلة.. و«الأرصاد» تحذر

تشهد المحافظات، خلال الساعات المقبلة، فرص سقوط أمطار متوسطة إلى رعدية على فترات متفاوتة على مدار اليوم، مع تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة التي تؤثر على الطرق، إذ تعمل على حجب الرؤية الأفقية أحيانا، مع طقس غائم جزئيا على بعض المحافظات.

أماكن سقوط الأمطار اليوم في المحافظات

وتشهد 13 محافظة خلال الساعات المقبلة فرص سقوط أمطار وهي «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، بورسعيد، دمياط، القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية»، وتكون خفيفة إلى رعدية، لا سيما في السواحل الشمالية الشرقية.

تحذير من ظاهرة الضباب الكثيف

وتتعرض المحافظات إلى ظاهرة الضباب الكثيف التى حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية تجنباً لوقوع الحوادث، لا سيما على الطرق الرئيسية التى تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، وفيما يتعلق بدرجات الحرارة اليوم الأربعاء سجلت أعلى درجة للعظمى في محافظات جنوب الصعيد إذ بلغت 35 درجة مئوية، وسجلت أقل درجة للعظمى في محافظات السواحل الشمالية الغربية.

بينما سجلت أقل درجة للصغرى في محافظات شمال الصعيد إذ بلغت 19 درجة الحرارة وجاءت أعلى درجة للصغرى في محافظات جنوب الصعيد وبلغت 23 درجة مئوية.