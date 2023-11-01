خريطة الوظائف الخالية بالمحافظات.. 5913 فرصة عمل في 11 محافظة

أعلنت مديريات العمل في 11 محافظة عن وظائف خالية، اليوو، ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُصدرها المديريات كل 15 يوماً بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص.

وأوضح المديريات أنها تلقت اخطارات من 39 شركة قطاع خاص في 11 محافظة، تتضمن الإعلان عن توافر 5931 وظيفة خالية بمختلف التخصصات، وبراتب يبدأ من 3000 جنيه شهريا مع توفير تأمين طبي وتأمين إجتماعي، وذلك في محافظات (الجيزة، وبورسعيد، والقليوبية، والغربية، وأسيوط، وقنا، وسوهاج، والقاهرة، ودمياط، والوادى الجديد، والفيوم).

خريطة الوظائف الخالية في المحافظات

تنشر «الوطن» خريطة الوظائف الخالية في المحافظات، وهي كالتالي:

- شركة تجارية تطلب فنيين وعمال تغليف مؤهلات متوسطة وتوفر تأمين صحي وتأمين اجتماعي.

- شركة تأمين تطلب مندوبي تأمين سن من 25 حتى 40 عاما مع توفير تأمين طبي وتأمين اجتماعي.

- شركة انشاءات تطلب مهندسي ومحاسبين براتب يبدأ من 5 آلاف جنيه، مؤهلات عليا.

- مصنع أثاث يطلب عمال تنجيد ونجارين وفنيين وعمال منشار مؤهلات متوسطة مع توفير تأمين طبي وتأمين صحى.

- شركة نقل تطلب سائقين رخصة أولى وفنيين وميكانيكي وتوفر تأمين طبي وتأمين اجتماعي.

مديريات العمل بالمحافظات

تتابع مديريات العمل تلك الفرص لحين إستلامها من جانب الراغبين في العمل، وكذلك متابعة تطبيق القوانيين ذات الصلة بعلاقة صاحب العمل بالعامل، وضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحقيق الأمان الوظيفي للعامل، وتقديم شاب مؤهل لسوق العمل ومُدرب.

طريقة التقديم على الوظائف الخالية

يتم التقديم لفرص العمل ورقيا، وعلى الراغبين في الحصول على فرص العمل تقديم السيرة الذاتية، وطلب العمل مستوفيا لكل المحتويات المطلوبة في لكل وظيفة، مع توافر وسيلة التواصل مع مقر مديرية العمل في كل محافظة.