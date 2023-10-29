وظائف خالية بإحدى الصيدليات الشهيرة.. راتب يتخطى 6 آلاف جنيه شهريا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية، عن وظائف خالية بإحدى الصيدليات الشهيرة، بمرتبات تتخطى 6 آلاف جنيه، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل للشباب لمساعدتهم على الاستقلال المادي لبدء حياة جديدة.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة تقاصيل الوظائف الخالية في مجموعة الصيدليات الشهيرة، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف، والتي جاءت كالتالي:

مسؤوليات الوظائف

- يقوم الصيدلي بصرف الوصفات الطبية لعملاء النقدي، وشرح طريقة الاستخدام والجرعات وصرف الوصفات الطبية لعملاء التعاقدات بعد مراجعة شروط التعاقد.

- تقديم الاستشارات الطبية اللازمة سواء بنفسه أو بعد الرجوع إلى مدير الفرع يراجع الوصفات الطبية بعد تحضيرها للتأكد من دقتها.

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون بالمهندسين، العاشر من رمضان، الرحاب، مدينة نصر، التجمع، مصر الجديدة، وشبرا.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على بكالوريوس صيدلة.

- الحد الأقصى للسن 35 عاما.

- عدد سنوات الخبرة 0 إلى 5 سنوات خبرة في المبيعات.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة للعاملين بها راتب يبدأ من 5200 إلى 6900 جنيه.

- تمنح الشركة للعاملين بها حوافز.

- تمنح الشركة للعاملين بها إجازة يوم واحد فقط.

- توفر الشركة للعاملين تأمين اجتماعي.

- عدد ساعات العمل 8.30 ساعة.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة، والدخول للاستمارة الخاصة بالوظائف من خلال منشور الإعلان عنها ثم ملء البيانات المطلوبة.