وظائف خالية براتب يبدأ من 5800 جنيه في الفيوم.. اعرف التفاصيل

وفرت نشرة التوظيف النصف شهرية الصادرة عن مديرية العمل بمحافظة الفيوم لشهر أكتوبر 50 وظيفة عمل للشباب المؤهلات المتوسطة ، خبرة وبدون وتوفر، ويحصل المقبول في الوظيفي بامتيازات منها تأمين اجتماعي وتأمين طبي، وبدل انتقال للمغتربين، وبراتب لا يتعارض مع الحد الأدنى للأجور وفقا لتوجيهات وزارة العمل.

خريطة الوظائف الخالية بالفيوم

وتنشر «الوطن»، خريطة الوظائف الخالية بمحافظة الفيوم وفقا لنشرة التوظيف الدورية لشهر أكتوبر كالتالي،

-تطلب شركة أمن وحراسة 50 فرد أمن، للمؤهلات المتوسطة، بخبرة وبدون على أن يتراوح العمر من 20 حتى 46 عاما ، مع توفير إقامة للعاملين من خارج محافظة الفيوم وتوفير مواصلات براتب يبدأ من 5800 جنيه، وفقا للخبرة والمؤهل.

الأوراق المطلوبة للوظائف الخالية بالفيوم

يحتاج من تنطبق عليهم شروط التوظيف بفرص عمل مديرية العمل بمحافظة الفيوم، لتقديم عدة أوراق منها،

-شهادة المؤهل لطالب العمل.

-صورة البطاقة الشخصية.

-السيرة الذاتية لطالب العمل.

-طلب موضح به العمل المطلوب .

-رقم هاتف أو وسيلة تواصل للتواصل .

شروط الوظائف الخالية بالفيوم

وحددت مديرية العمل بمحافظة الفيوم شروط الوظائف الخالية في مناسبة الوظيفة المطلوبة لراغب العمل من تخصص أو المهارات الفنية المطلوبة.

طريقة التقديم على فرص العمل بالفيوم

ويتم التقديم على فرص العمل يدويا بمقر مديرية العمل بمظروف يضم السيرة الذاتية، وأوراق التقديم مع عدم الالتفات لأى طلبات تصل بأي طريقة أخرى.