تفاصيل عقد قمة عربية طارئة لبحث العدوان الإسرائيلي على فلسطين  

تعقد جامعة الدول العربية دورة غير عادية لمجلسها على مستوى «القمة»، يوم 11 نوفمبر المقبل، بناء على دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس تقدم بها مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، السفير مهند العكلوك، لوقف العدوان الوحشي على شعب فلسطين وقضيته.

بحث عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على فلسطين

وقال سفير فلسطين لوكالة «وفا» إن طلب فلسطين عقد قمة عربية جاء بعد التنسيق مع السعودية بصفتها رئيسة الدورة الحالية (32) للقمة العربية، إذ طلبت دولة فلسطين عقد القمة الطارئة لبحث عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

ودعت دولة فلسطين إلى بحث سبل مساعدة دولة وشعب فلسطين لمواجهة التحديات السياسية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، ومناقشة التحركات العربية الهادفة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

من جانبه، قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن القمة الطارئة في حكم المنعقدة، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي من الصعب ألا يوافق ثلثا الأعضاء على عقد قمة طارئة.