إصابة شاب بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين

أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، خلال اقتحامها مدينة جنين للمرة الثانية في غضون ساعات.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مراسلها بأن قوات الاحتلال ترافقها جرافات اقتحمت المدينة من عدة محاور، من شوارع جنين-الناصرة، وجنين-نابلس، وشارع حيفا، ووصلت إلى محيط مخيم جنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

إصابة شاب بالرصاص في جنين

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص في محيط دوار السينما، ونقل إلى المستشفى.

وأشار مراسلنا إلى أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على عدة بنايات في المدينة وعند أطراف المخيم، وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال المروحية «الأباتشي» والمسيرات في سماء المدينة.

مداهمة منزل الأسير زكريا الزبيدي

وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير زكريا الزبيدي، ومنزل المحاضر في الجامعة العربية الأمريكية، الأسير المحرر جمال حويل، كما حاصرت منزلا في حي الجابريات قبل مداهمته.

وشرعت جرافات الاحتلال بتدمير دوار الداخلية أمام مجمع المؤسسات، وتجريف عدة شوارع، وسط دوي انفجارات عنيفة.

ومساء الثلاثاء، اقتحمت وحدات خاصة من جيش الاحتلال، حي الجابريات في المدينة، وداهمت منزل أمين سر إقليم حركة فتح في محافظة جنين عطا أبو رميلة، قبل أن تعتقله مع نجله أحمد، عقب الاعتداء عليهما بالضرب المبرح.