انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، فجر اليوم الأربعاء، انقطاعا كاملا لكل خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة.

الانقطاع نجم عن تعرض المسارات الدولية والتي تم إعادة وصلها سابقا للفصل مرة أخرى

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية بيانا مقتضبا للشركة جاء فيه أن الانقطاع نجم عن تعرض المسارات الدولية، والتي تم إعادة وصلها سابقا، للفصل مرة أخرى.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي شامل، أسفر عن ارتقاء نحو 8600 شهيد وإصابة أكثر من 21 ألفا في حصيلة غير نهائية، بالإضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية والمنازل والمباني والمنشآت، وقطع الكهرباء والمياه والوقود، في ظل قصف متواصل من طيران الاحتلال ومدفعيته وزوارقه الحربية.

يأتي ذلك بعد ساعات من ارتكاب الاحتلال لمجزرة بشعة بمخيم جباليا أسفر عن وقوع 400 شهيد وجريح كضحايا لقصف الاحتلال الإسرائيلي لمربع سكني بمُخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة.

وبحسب بيان لوزارة الصحة الفلسطينية، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، فإنه حتى 29 أكتوبر الجاري، جرى الإبلاغ عن فقدان نحو 1950 فلسطينيا، بينهم ما لا يقل عن 1050 طفلاً، وقد يكونون محاصرين أو استشهدوا تحت الأنقاض.