الخريطة الكاملة لتخفيف أحمال الكهرباء في 21 محافظة.. اعرف توقيت منطقتك

بعد بيان مجلس الوزراء حول زيادة مدة تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات، يبحث المواطنون عن خريطة تخفيف أحمال الكهرباء لا سيما مع بداية فصل الشتاء، إذ يسعون إلى معرفة الوقت المحدد لتخفيف الأحمال لاتخاذ التدابير اللازمة خلال هذه المدة.

وجاءت خريطة تخفيف أحمال الكهرباء في 21 محافظة طبقاً لما أعلنته شركات الكهرباء في المحافظات على النحو الآتي إذ استثنى القرار محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء:-

خريطة تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات

•مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة البحيرة

«مركز رشيد، حوش عيسى دمنهور، كفر الدوار »، من الساعة 12 ظهرا حتى 2 مساء

« ايتاي البارود، أبو المطامير، قرى كفر الدوار، ادكو» من الساعة 1 مساء حتى 3 مساء

« المحمودية، مدينة النوبارية، رشيد، كوم حمادة، مركز بدر» من 3 مساء حتى 5 مساء

« حوش عيسى، أبو حمص» من 5 مساء حتى 7 مساء «شبراخيت، وادي النطرون»، من 7 مساء حتى 9 مساء

«الدلنجات، كوم حمادة»، من 9 مساء حتى 11 مساء

متى يتم وقف تخفيف أحمال الكهرباء ؟

•جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة قنا

« دشنا، قوص، قفط» من الساعة 12 ظهرا حتى 2 مساء

« أبو تشت، الوقف » من الساعة 2 مساء حتى 4 مساء

« مدينة نجع حمادي، فرشوط» من الساعة 4 مساء حتى 6 مساء

•خريطة تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة كفر الشيخ

« مدينة قلين، مدينة كفر الشيخ» من الساعة 12 ظهرا حتى 2 مساء

« مركز بيلا، مركز الحامول، مركز سيدي سالم » من الساعة 2 مساء حتى 4 مساء

« مدينة فوه، مركز دسوق،مدينة بلطيم» من الساعة 6 مساء حتى 8 مساء

•خريطة تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الإسماعيلية

« القنطرة غرب، الإسماعيلية، القنطرة شرق، شرق البحيرات» من الساعة 12 ظهرا حتى 2 مساء

قطع الكهرباء ساعتين

•خريطة تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة أسيوط

«أسيوط، مدينة أسيوط، ديروط، ساحل سليم» من الساعة 12 ظهرا حتى 2 مساء

«منفلوط، صدفا، أبو تيج، مركز أسيوط»، من 1 مساء حتى 3 مساء

« الغنايم، الفتح» من 3 مساء حتى 5 مساء

« البداري، القوصية» من 7 مساء حتى 9 مساء

تخفيف أحمال الكهرباء في محافظات الصعيد

•خريطة تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة سوهاج

«مدينة سوهاج، مدينة المراغة» من 12 ظهرا حتى 2 مساء

« مدينة طهطا، مدينة المنشأة، مدينة البلينا» من 2 مساء حتى 4 مساء

« مدينة جرجا، مدينة طما، مدينة اخميم» من 4 مساء حتى 7 مساء

•مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة القليوبية

«كلية العلوم، منطقة البرنس، مجاري الموالح» من 2 إلى 4 مساء

«بنزينة الدبيكي، سوق الجملة، مساكن الوحدة المحلية، الصرف الصحي وكنيسة الأنبا» من 4 إلى 6 مساء

«مطحن بوهلر، المعصرة، مصنع السبيلي القديم، منطقة طابا، مساكن العطار» من 6 إلى 8 مساء

«نادي المعلمين، النقابات ومحطة مياه المرشحة» من 8 إلى 10 مساء

«المستشفى العام، نادي القضاة ومجمع خدمات المرأة، مجمع كليات جامعة » من 10 مساء إلى 12 صباحا

•مواعيد انقطاع الكهرباء في مرسى مطروح

« مناطق شرق المدينة » من 2 حتى 12

« مناطق غرب المدينة » من 2 حتى 4 مساء

•خريطة تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الدقهلية

«مدينة المنصورة، مركز الساتموني، مركز طلخا، مركز المطرية، مركز أجا» من 1 إلى 3 مساء

« بعض مناطق مركز المنصورة» من 2 إلى 4 مساء

«مركز الساتموني، مركز نبروة، بعض مناطق مركز طلخا » من 3 إلى 5

مركز «المنصورة، السنبلاوين، بلقاس، شربين» من 4 إلى 6 مساء

•موعد انقطاع الكهرباء في محافظة الشرقية

«مركز الحسنية، مركز أبو كبير، مركز أولاد صقر، مدينة فاقوس» من 12 ظهرا حتى 2 مساء.

«توابع مركز الحسينية، توابع مركز فاقوس، بعض أماكن مدينة أولاد صقر»من 2 مساء حتى 4 مساء.

-« مدينة أبو كبير، توابع مركز صان الحجر، أبو حماد» من 2 مساء حتى 4 مساء

•خريطة انقطاع الكهرباء في المنوفية

«مدينة أشمون» من 7 مساء حتى 9 مساء.

«منوف» من 12 مساء حتى 2 مساء.

«الباجور، قويسنا، بركة السبع ،تلا»من 12 مساء حتى 2 مساء.

« شبين الكوم» من 2 مساء حتى 4 مساء.

«السادات» من 4 مساء حتى 6 مساء.

•موعد انقطاع الكهرباء في محافظة دمياط

-«مدينة عزبة البرج، ومركز دمياط» من 7 مساء حتى 9 مساء.

« مدينة فارسكور، ومركز كفر سعد»من 8 مساء حتى 10 مساء.

«مدينة كفر البطيخ، ومدينة الروضة» من 6 مساء حتى 8 مساء.

•جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة أسوان

« نصر النوبة والقرى التابعة» من 12 ظهرا حتى الساعة 2 مساء.

«كوم أمبوا، بعض قرى إدفوا» من 2 مساء حتى الساعة 4 مساء.

« مدينة أسوان» من 4 حتى 6 مساء.

«إدفو» من 6 مساء حتى الساعة 8 مساء.

•موعد تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الفيوم

« مركز طامية، الفيوم، أبشواي» من 12 ظهرا حتى 2 مساء

« سنورس، إطسا، ويوسف الصديق» من 2 مساء حتى 4 مساء.

محافظات مستثناة من قرار تخفيف أحمال الكهرباء

وفي محافظات المنيا، بني سويف، بورسعيد، السويس، الإسكندرية، الوادي الجديد، الأقصر» يتم اعتماد الجداول السابقة على أن تزيد مدة تخفيف الأحمال ساعة إضافية، كما تم استثناء محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر.