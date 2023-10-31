مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في عدة محافظات.. اعرف توقيت منطقتك

يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة الجدول الخاص بمواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بعد قرار رئاسة الوزراء بزيادة معدل قطع الكهرباء لمدة ساعتين بعد أن كانت ساعة واحدة، نتيجةً للارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق.

وفي يوليو الماضي، أعلنت رئاسة الوزراء، عن جدول انقطاع التيار الكهربائي في المحافظات، والذي كان لمدة ساعة واحدة في ذلك الوقت، وأوضحت فيه موعد قطع الكهرباء في كل منطقة بمختلف المحافظات، وتم تعطيل العمل به بعد اعتدال درجات الحرارة، ليعود حاليًا مرة أخرى بسبب ارتفاع درجات الحرارة، على أن تزيد مدة انقطاع التيار لساعتين بدلًا من ساعة واحدة.

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في الإسكندرية

ويجري قطع الكهرباء في الإسكندرية وفقًا لشركة الكهرباء، لمدة ساعتين بدلا من ساعة واحدة، ويمكن لمواطني الإسكندرية معرفة جدول انقطاع التيار من هنا، وذلك لإنجاز مهامهم التي تتطلب توافر الكهرباء في سهولة ويسر.

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في الفيوم

كما يمكن أيضًا للقاطنين في محافظة الفيوم، معرفة مواعيد تخفيف أحمال التيار الكهربائي، وذلك بداية من الساعة 12 ظهرا حتى 12 منتصف الليل لمدة ساعتين بدلا من ساعة واحدة.

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في الغربية

أما محافظة الغربية، لمعرفة مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء من هنا على أن يكون نفس الميعاد السابق للقطع في كل منطقة، مع زيادة مدة انقطاع التيار لساعتين بدلًا من ساعة واحدة.

تخفيف أحمال الكهرباء في المنوفية

وينطبق على محافظة المنوفية نفس الأمر، مثل محافظة المنيا وباقي محافظات الجمهورية، على أن تزيد ساعة القطع لمدة ساعتين بدلا من ساعة واحدة في نفس مواعيد القطع.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في أسوان

كما يمكن لأهالي محافظة أسوان، معرفة مواعيد تخفيف أحمال التيار الكهربائي من هنا، ويتم أيضًا زيادة معدل قطع التيار إلى ساعتين، نتيجة التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، مقارنة بالاستهلاك الذي شهدته نفس الفترة من العام السابق.

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في الشرقية

وفي محافظة الشرقية، جاءت المواعيد كما هي في السابق، ولكن المدة زادت إلى ساعتين، فإذا كان الجدول القديم يشير إلى انقطاع التيار في الساعة الـ 19:00 ويستمر حتى الـ 20:00، أصبح الآن يستمر للساعة الـ 21:00، وينقطع في نفس الموعد، ويمكن لقاطني المحافظة معرفة المواعيد الجديدة من هنا.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في السويس

أما بالنسبة لمحافظة السويس، فلم تختلف هي الأخرى عن باقي محافظات الجمهورية، حيث يمكن لقاطني المحافظة معرفة الجدول الجديد من هنا، على أن تكون مدة القطع ساعتين، كما هو الحال بالنسبة لباقي المناطق