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مصر تستعد لاستقبال 80 مصابا من قطاع غزة

كتب:

هانى حسن
09:09 ص | الأربعاء 01 نوفمبر 2023
معبر رفح

معبر رفح

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بوجود استعدادات مصرية لاستقبال نحو 80 مصابا من قطاع غزة، وسط انتشار مكثف لسيارات الإسعاف لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.

وأضافت القناة، أنّ أكثر من 40 سيارة إسعاف أمام معبر رفح بانتظار دخول قطاع غزة، كما جرى تجهيز عدد من المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، فضلا عن استعدادات بمستشفيي الشيخ زويد والعريش لاستقبال مصابي غزة.

وأكدت القناة استمرار الجهود المصرية لدعم القضية الفلسطينية في اتجاهات عديدة، وتقديم العون لسكان قطاع غزة.

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