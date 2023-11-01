«زراعة الإسكندرية» تبدأ مكافحة السوسة الحمراء.. «تدمر النخيل»

كشف الدكتور نبيل الششتاوي، وكيل وزارة الزراعة في محافظة الإسكندرية، عن جهود مديرية الزراعة في مكافحة السوسة الحمراء المدمرة للنخيل، موضحا أن المديرية تقوم في هذا الوقت من كل عام بفحص ورش أشجار النخيل في جميع حدائق وشوارع وميادين الإسكندرية.

وأضاف الششتاوي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سوسة النخيل الحمراء تصيب الشجرة في بداية فصل الشتاء، وتشكل خطرًا كبيرًا على الشجرة باعتبارها من أخطر الحشرات الأشد فتكًا النخيل، لذلك تم تشكيل لجنة من مهندسي إدارة المكافحة برئاسة المهندس أيمن عبد الستار مدير إدارة المكافحة، لفحص ورش النخيل.

حشرة تؤدى لسقوط النخيل

وواصل الششتاوي، أن طور اليرقة الخاصة بالسوسة الحمراء هو الطور الضار، حيث تتغذى اليرقة على الأنسجة الداخلية للنخلة وتحفر أنفاقًا داخلها، وعند تقدم الإصابة تحدث تجويفًا داخل جذع النخلة مما قد ينتج عنه سـقوطها.

تكاثر حشرة سوسة النخيل

من جانبه، قال المهندس أيمن عبد الستار، مدير إدارة المكافحة في مديرية الزراعة بالإسكندرية، إن فترة حياة الحشرة تترواح ما بين 2 إلى ٤ أشهر، وتبدأ بالبيض ثم طور اليرقة وهو أخطر أطوارها وأكثرها ضررًا ثم طور الشرنقة «العذراء» إلى أن تصبح حشرة كاملة.

وأضاف عبد الستار، أن حشرة سوسة النخيل الحمراء تبيض ما بين 200 إلى 500 بيضة خـلال فترة حياتها، تضعها الأنثى داخل الشقوق والفجوات والجروح الحديثة التي تحدثهـا الحشـرات والآفـات الأخرى، وأحيانا منطقة الجمارة وأسفل جـذع النخلة.

رش حديقة الحيوان

من جهتها، أكدت المهندسة نجوان أحمد فوزي، مدير الإدارة العامة للخدمات الزراعية والحيوانية، أنه تم رش عدد 33 نخلة بمنطقة صالة السباع والإدارة والزواحف والبرج، ضد الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء، كما تم أيضًا رش عدد 30 نخلة بمنطقة الملاهي والقرود والبجعة.