ضربة «ثلاثية» من بيراميدز للزمالك بسبب الصفقات | عاجل

يترقب مسئولو نادي بيراميدز، مصير الثلاثي، أحمد فتوح، ومحمد صبحي، ومحمد عبد الغني، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بشأن تمديد تعاقدهم مع ناديهم، لاسيما أنهم يأملون في التعاقد معهم في صفقة انتقال حر، بنهاية الموسم الحالي.

بيراميدز يخطط لضم ثلاثي الزمالك

وأكد مصدر داخل نادي بيراميدز، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «في حالة عدم تجديد أي من الثلاثي محمد صبحي وأحمد فتوح، ومحمد عبد الغني، مع الزمالك، سيكون هناك تحرك قوي من إدارة بيراميدز للتعاقد معهم، مع مطلع الموسم الجديد، في صفقة انتقال حر».

وأضاف المصدر: «أحمد فتوح، من أهم لاعبي أفريقيا، في مركز الظهير الأيسر، لهذا هو مطلوب في بيراميدز، ومحمد صبحي، أيضًا حارس صغير في السن ودولي، الفريق بحاجة لخدماته مع اقتراب اعتزال شريف إكرامي بنهاية الموسم، كما أن محمد عبد الغني، من المدافعين المتميزين، وسيكون خير بديل لدعم خط دفاع الفريق تحسبًا لرحيل أي من مدافعي الفريق بنهاية الموسم الحالي ولا سيما أسامة جلال.