جماهير الزمالك تجهز مفاجأة للأهلي عقب لقاء صن داونز.. هل تحدث المعجزة؟

في قانون كرة القدم، الغريمان بدوريات العالم عدوان لا تجمعهما صفوف واحدة، لكن على عتبة جماهير قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، انكسرت القاعدة، وتوحدت صفوفهما على قضية واحدة منذ ما يقرب من 21 يومًا.

مفاجأة من جماهير الزمالك تنتظر الأهلي بعد لقاء صن داونز

بعد سنوات من العداوة الكروية، يبدو أن المعجزة على مشارف التحقيق، بعدما توحدت صفوف جماهير الأهلي والزمالك، في ظل تصاعد الأزمة التي يعيشها أهالي غزة، على مدار الـ21 يومًا، بسبب القصف المتواصل من جيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي راح ضحيته آلاف الشهداء.

جماهير الزمالك رفعت الراية البيضاء في وجه مشجعي الأهلي، في محاولة لدعم القضية الفلسطينية وإبراز قوة وتأثير الطرفين على توصيل صوتهما للعالم، إذ تعتزم جماهير القلعة البيضاء دعم الغريم التقليدي، أثناء مباراته أمام صن داونز، الأمر الذي كان دربًا من الخيال قبل اندلاع الحرب على غزة، باعتبارها مباراة تاريخية وعقدة للمارد الأحمر، الذي حصد أكبر خسارة تاريخية في دوري أبطال أفريقيا على يد الفريق الجنوب أفريقي، داخل ملعبه، بعدما أمطر شباكه بخماسية نظيفة، في دوري أبطال أفريقيا، عام 2019.

«لو الأهلى خسر مش هنحفِّل عليه».. صفحة المختلط المعروفة بانتمائها الكامل للزمالك، على مدار الساعات الماضية، أطلقت حملة لدعم جماهير الأهلي وفريقه، ردًا على الفعل ذاته الذي قامت به جماهير المارد الأحمر، والتغزل في مشهد دعم فلسطين من داخل مدرجات المقاولون العرب، في لقاء الزمالك وإنبي.

جماهير الزمالك قررت دعم الأهلي للمرة الأولى حال الخسارة من صن داونز، وهي مبادرة ظهرت بقوة وانتشرت بشكل واسع عبر الصفحات الموالية للزمالك، إذ قالت إحدى الصفحات: «جمهور الأهلي امبارح ماحفلش علينا بعد الهزيمة من إنبي وكان تعاملهم راقي وإحنا هناخد عهد على نفسنا لو الأهلي خسر مش هنحفل وإن شاء الله نفضل كده دايمًا علشان أي حد بعد خسارة فريقه بيبقى مش شايف قدامه لازم نراعي بعض».

دعم الزمالك لم يكن فرديًا، لكن جماهير الأهلي أظهرت دعمها الكامل للغريم في أكثر من مناسبة، لعل أبرزها عندما كالت الصفحة الشهيرة التي تلك ما يزيد عن 6 ملايين متابع «الأهلي اليوم» بالمديح على تصرفات لاعبي الزمالك في لقاء سموحة بالدوري الممتاز، بعد خروج اللاعبين من الحافلة أثناء ارتداء الشال الفلسطيني، وكتبت: «قضيتنا واحدة».