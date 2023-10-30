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موعد مباراة الزمالك أمام زد في دوري NILE والقنوات الناقلة

كتب:

سحر المكاوى
02:13 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023
جماهير الزمالك

جماهير الزمالك

يستضيف استاد القاهرة الدولي، مباراة الزمالك أمام زد، في دوري NILE، وينتظر عشاق الفارس الأبيض موعدها أملا في عودة فريقها للمنافسة من جديد بعد الخسارة من إنبي، في الجولة الخامسة من المسابقة، ومن المقرر أن تذاع المباراة المرتقبة على شبكة قنوات أون تايم سبورت، نظرا لانها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك أمام زد 

وسيكون موعد مباراة الزمالك أمام زد، في الجولة السادسة من دوري NILE، فى تمام الساعة السابعة مساء الجمعة المقبل، الموافق 3 نوفمبر، لذا تستعرض «الوطن» في السطور التالية، ترددات قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات دوري NILE.

تردد أون تايم سبورتس

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورتس 2

2- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

وتعرض الزمالك، للخسارة في الجولة السابقة، أمام فريق إنبي، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الخامسة من دوري NILE، التي أقيمت باستاد المقاولون العرب، ليتوقف رصيد الفارس الأبيض عند 8 نقاط.

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بقلم سحر المكاوى