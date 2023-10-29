عاجل.. الأهلي يرد رسميا على ضم أحمد فتوح من الزمالك

علق عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، على إمكانية انضمام أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل ارتباط اسم اللاعب بالانضمام لصفوف الفريق.

عدلي القيعي تعليقا على ضم فتوح: أي نادي سيفكر في ضم لاعب ينتهي عقده بنهاية الموسم

وقال عدلي القيعي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج جمهور التالتة المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس: «أي نادي سيفكر في ضم أي لاعب ينتهي عقده مع ناديه بنهاية الموسم، بشرط عدم اختراق القوانين نهائيا، والدخول معه في مفاوضات خلال الفترة المحدد، وعدم تحريضه على ترك ناديه نهائيا، وهذا ردي القاطع على إمكانية ضم أحمد فتوح».

عقد أحمد فتوح مع نادي الزمالك ينتهي الموسم الجاري

ويرتبط اسم أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك في ظل انتهاء عقده مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري، وعدم وصول إدارة القلعة البيضاء لاتفاق نهائي معه في الوقت الحالي على تجديد عقده وحسم استمراره مع النادي بشكل رسمي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نادي ماميلودي صن داونز اليوم الأحد، ضمن منافسات نصف نهائي السوبر الأفريقي، في المباراة المقرر إقامتها في تمام الثالثة عصر اليوم على ملعب لوفتوس فيرسفيلد.