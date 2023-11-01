استقر سعر الریال السعودي الیوم الأربعاء 1-11-2023 في البنوك المصرية خلال بداية التعاملات، وتراوح سعر الشراء بين 8.24 و7.95 جنيه، والبيع بين 8.23 و8.26 جنيه، بحسب بيانات أسعار العملات في البنوك المصرية.

ونرصد في السطور التالية، سعر الریال السعودي الیوم الأربعاء 1-11-2023 في البنوك المصرية بعدد من البنوك:

سعر الریال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري الشراء 8.22 جنيه و8.25 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في البنك الأھلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.20 جنيه للشراء، والبيع 8.23 جنيه.

سعر الریال السعودي في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر وهو نفس السعر في الأهلي المصري، 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في بنك البركة

سجل سعر الريال السعودي في بنك البركة الشراء 8.04 جنيه و8.25 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في بنك الإسكندریة

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.