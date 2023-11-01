استقرار سعر اليورو في البنوك اليوم الأربعاء 1-11-2023

استقر سعر اليورو اليوم الأربعاء 1-11-2023 في البنوك المصرية، وجاء سعر الشراء بين 32.38 و33.32 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 32.71 إلى 33.71 جنيه، وفق بيانات أسعار العملات في المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

سعر اليورو اليوم الأربعاء 1-11-2023 في البنوك المصرية، نرصدها في السطور التالية في عدد من البنوك خلال بداية التعاملات.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 32.44 جنيه للشراء و32.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر 32.44 جنيه للشراء و32.75 جنيه البيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر اليورو في أبوظبي الإسلامي بالنسبة للشراء 32.62 جنيه و32.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB، جاء بـ32.54 جنيه للشراء و33.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

وسعر اليورو في بنك القاهرة خلال بداية التعاملات بـ32.62 جنيه للشراء و32.77 جنيه للبيع.