سياح 15 دولة يحتفلون بـ«الهالوين» في فنادق الغردقة ومرسى علم (صور)

استمرت احتفالات السياح بالهالوين في فنادق الغردقة ومرسى علم حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حيث ارتدوا ملابس تنكرية ووضعوا «مكياج» مخيفا، وسط أجواء مرعبة، وذلك تزامناً مع الاحتفالات في عدد من الدول الأوروبية.

الاحتفال بالهالوين في الغردقة

وقال سامح جمعة، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، لـ«الوطن»، إن آلاف السياح من 15 جنسية أجنبية احتفلت بالهالوين في فنادق الغردقة ومرسى علم، وامتدت الاحتفالات حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وحرص السياح على الظهور بإطلالات مختلفة بملابس تنكرية وإعداد ديكور خاص بأشكال مرعبة مقتبسة من العادات الأوروبية.

أشكال مرعبة وأكلات غريبة

وذكر كمال أبو سريع، الشيف العمومي بأحد الفنادق السياحية، لـ«الوطن»، أن احتفالات الهالوين شهدت إعداد بوفيه خاص ضم أنواع أطعمة ومخبوزات بأشكال مرعبة على شكل هياكل عظمية وجماجم.

احتفال أوروبي

وقال عاطف عثمان الخبير السياحي، لـ«الوطن»، إن الهالوين هو احتفال أوروبي يحتفل به السياح من مختلف الجنسيات الأجنبية في ليلة 31 أكتوبر من كل عام، تزامنا مع عشية العيد المسيحي الغربي والذي يطلق عليه «عيد جميع القديسين»، اعتقادا منهم أن هذه الاحتفالات تبعد الأرواح الشريرة.

وذكر «عثمان»، أن اسلياح يوثقون الاحتفالات وينقلونها إلى بلادهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يعمل على تنشيط السياحة على شواطئ الغردقة.