«عروسة ومجسم الكعبة» في احتفالات فنادق الغردقة بالمولد النبوي (صور)

احتفلت فنادق الغردقة بالمولد النبوي الشريف بمشاركة النزلاء من المصريين والأجانب الذين حرصوا على التفاعل، وتبادل التهاني مع المصريين والتقاط الصور التذكارية، حيث يحرص السياح على مشاركة المصريين الأعياد والمناسبات الاجتماعية كنوع من تبادل الثقافات.

فنادق الغردقة تحتفل بالمولد الشريف

كشف سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن فنادق الغردقة احتفلت بالمولد النبوي الشريف بمشاركة آلاف النزلاء من المصريين وشملت الاحتفالات «مجسم الكعبة وعروسة المولد وبوفيه حلوى المولد»، لافتا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السياح حرصوا على التفاعل وتبادل التهاني مع المصريين والعاملين بالقطاع السياحي.

السياح تشارك في احتفال المولد بفنادق الغردقة

وأشار رضا الدخاخني نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة إلى مشاركة السياح الأجانب دائما احتفالات المصريين مؤكدا في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأجانب لديهم شغف دائما بكل ما هو مصري واهتمام بالمناسبات الاجتماعية للشعب المصري.