توقيع الكشف على 1857 مريضا في قافلة طبية بالدقهلية
كتب:
آية حسنين
10:28 ص | الأربعاء 01 نوفمبر 2023
قافلة طبية بالدقهلية
أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، انطلاق قافلة طبية في قرية هلا مركز ميت غمر، تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل، وضمت عدة تخصصات طبية مختلفة، وجرى توقيع الكشف علي نحو 1857 مواطنًا.
إطلاق قافلة طبية علاجية في الدقهلية
وأشار مكين في بيان له، إلى أنّ القافلة الطبية جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتنفيذًا لتوجيهات محافظة الدقهلية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة في الأماكن النائية والمحرومة.
القافلة ضمت 12 عيادة
وأوضح أنه جرى توقيع الكشف على1857 مريضًا في القافلة، التي ضمت 12 عيادة منها 8 متنقلة «2 باطنة– 2 أطفال -أسنان- رمد - جراحة - تنظيم أسرة»، والباقي داخل الوحدة، فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray، وجاء بيان القافلة كالتالي:
باطنة 336 حالة
أطفال 320 حالة
جراحة 180 حالة
جلدية 175 حالة
أنف وأذن 148 حالة
رمد 174 حالة
أسنان 114 حالة
عظام 241 حالة
نسا وتنظيم أسرة 169 حالة
عدد 299 تحليلًا مختلفًا للمرضى
165حالة أشعة عادية وموجات صوتية
فحوصات لـ 142 مريضًا، ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم
تحويل 25 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة
إصدار 6 قرارات للعلاج على نفقة الدولة
وأوضح وكيل الوزارة، حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، إذ أقيم على هامش القافلة 40 ندوة تثقيفية، و140 حالة استبيان، مؤكدًا استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى في المناطق البعيدة ورفع المعاناة عنهم.