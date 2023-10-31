إطلاق قافلة طبية بـ11 عيادة لخدمة قرى العامرية في الإسكندرية

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، قافلة طبية متكاملة بقرية اليمن لخدمة نحو 5 آلاف نسمة من أهالي القرية إضافة إلى القرى المجاورة لها بنطاق حي العامرية ثان، وذلك لتوفير الخدمات الطبية لأهالي المناطق الأشد احتياجًا.

تجميع شكاوى المواطنين لمحافظ الإسكندرية

وخلال القافلة، استمع الشريف إلى شكاوى الأهالي الخاصة بالزراعة والري، ووجه رئيس الحي بتجميع كافة مطالب وشكاوى الأهالي للعمل على حلها، كما أعرب عن سعادته بتواجده وسط المواطنين البسطاء من قري العامرية، موضحًا أن هذه القافلة هي أقل ما يمكن أن تقدمه الدولة لتوفير حياة كريمة لهم.

توفير الأدوية بالمجان

وأكد محافظ الإسكندرية، توفير جميع الأدوية للمواطنين بالمجان، وذلك عقب الكشف عليهم، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية على الفور إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي بمدينة الإسكندرية.

11 تخصصا في القافلة الطبية بالإسكندرية

وتضم القافلة الطبية 6 عيادات متنقلة و5 عيادات ثابتة، تحتوي على 11 تخصصا، وهي «باطنة - أطفال - تنظيم أسرة - نسا - جراحة - عظام - أسنان - جلدية - أنف وأذن - صدرية - رمد»، مع توفير خدمة الأشعة والتحاليل الطبية والأدوية بالمجان.

جاء ذلك بحضور، الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتورة غادة ندا مدير مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، والدكتورة رشا فوزي مدير إدارة القوافل العلاجية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، ومحارب هيلع رئيس حي العامرية ثان.