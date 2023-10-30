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الكشف على 94 مواطنا في قافلة طبية ببني سويف

كتب:

عمرو رجب
07:02 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023
جانب من القافلة

جانب من القافلة

استانفت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف، العمل في مجال تقديم الخدمات الطبية لصالح المرضى غير القادرين، حيث تم تنظيم قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 94 مريضا من الأولى بالرعاية، بقرية منيل موسى وبندر ببا.

رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية

وأكدت الدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعى في بني سويف، خلال تصريحات صحفية اليوم، توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة وخدمة وتنمية المجتمع والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.

جهود المجتمع المدني في مساعدة الفئات الأكثر احتياجا

وأعربت عن شكرها لمؤسسات المجتمع المدني التي لا تدخر جهدا في الدفع بجهود التنمية، موجهة تحية خاصة لجمعية الأورمان الرائدة، ومثمنًة جهودها في مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية بالقرى.

«الأورمان»: الكشف الطبي والعلاج بالمجان

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، إن تنظيم القافلة جاء بالتعاون مع المستشفى الجامعي ببني سويف، حيث تضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من «صدر، عيون، أعصاب، عظام، مخ وأعصاب، سمعيات، جراحة عامة، أطفال، باطنة،و مسالك»، بالاضافة الى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج.

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