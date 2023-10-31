محافظ شمال سيناء: الاحتلال الإسرائيلي «يطول» تفتيش مساعدات إغاثة غزة

كشف اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن أن دولة الاحتلال الإسرائيلي عملت منظومة لدخول المساعدات إلى غزة، موضحاً أنَّ «المساعدات تذهب للتفتيش في العوجة وبعد ذلك تعود لمعبر رفح وهذا كله قرابة 100 كيلومتر رايح جاي».

«شوشة»: 3 منافذ لمصر مع دولة الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف «شوشة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، والمُذاع على قناة «صدى البلد»، أنَّ هناك 3 منافذ لمصر مع دولة الاحتلال الأول لدخول الأفراد والثاني مخصص للشاحنات وهو على بُعد 5 كيلوات من رفح.

المستشفى الميداني والداخل الفلسطيني

وحول عدم إقامة المستشفى الميداني في الداخل الفلسطيني، قال: «الأمر ده مينفعش وإحنا بنتعامل مع قضية حساسة، وإسرائيل دولة احتلال لـ فلسطين، والقانون الدولي يحدد ضوابط وواجبات تعامل الجانب المحتل مع الشعب الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي».

دخول 132 شاحنة إلى فلسطين

وأشار إلى أن 132 شاحنة دخلت إلى الجانب الفلسطيني، موضحا أنه ليس كل الشاحنات التي تخضع للتفتيش تدخل إلى قطاع غزة، وإجراءات التفيش تأخذ وقتا وأحيانا يكون جهاز الأشعة الخاص بالتفتيش لا يعمل وآخرها كان معطلا ليومين.