«منتجي الدواجن»: جاهزون لتوفير احتياجات الأشقاء في فلسطين مجانا

أعلنت شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام المصري لمنتجي الدواجن، عن التنسيق مع بنك الطعام المصري والجهات المماثلة له في توفير أي كميات لبيض المائدة من إنتاج محطات أعضاء الشعبة لأخواننا في فلسطين.

«نبيل»: جاهزون للتنسيق مع الجهات المختصة

وقال أحمد نبيل نائب رئيس الشعبة، إننا ندرك أن الوقت الحالي هو وقت عصيب علي أخواننا في قطاع غزة، وجاهزون لتوفير كافة احتياجتهم من بيض المائدة بالتنسيق مع الجهات المماثلة لبنك الطعام المصري، ومن خلال الدولة والحكومة المصرية.

إدانة هجمات إسرائيل الإرهابية على قطاع غزة

وأضاف أننا نقف في صف أخواننا في غزة ضد الهجمات الإرهابية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونثق وندعم قيادتنا السياسية وجيش مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ أي قرار، لافتا إلى أن الشعبة وجدت أن الوقت الحالي لابد أن يتجاوز الدعم المعنوي إلي دعم فعلي من قبل أعضاءها، حيث أن كل دعم وأن كبر فهو صغير أمام تضحياتهم.