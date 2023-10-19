«منتجي الدواجن»: مبادرة الحكومة هبطت بأسعار الفراخ في الأسواق

قال محمد الشافعي، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إنّ أسعار الدواجن انخفضت بعد تطبيق مبادرات الدولة لتخفيض أسعار السلع، حيث جرى تحديد سعر بيع الدواجن من المزارع للمشترين والتجار بـ65 جنيها للكيلو.

وأوضح الشافعي لـ«الوطن»، أنّ السعر يتم البيع به لجميع التجار الجملة والموزعين، وليس لتجار معين، مضيفا أنّ بعض تجار التجزئة يبيعون الدواجن للمواطنين بأسعار مرتفعة، ولذلك يجب تشديد الرقابة على هؤلاء التجار.

وأضاف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنّ هناك ضرورة لعمل لجنة لمتابعة أسعار المبادرات الخاصة بالحكومة والتأكد من تنفيذها بشكل دقيق، حماية للمبادرات الحكومية والرئاسية وحفاظا لحقوق الشعب.

ولفت الشافعي، إلى أنّ بورصة الدواجن المختصة بالأسعار ثبتت أسعار الدواجن البيضاء دون أي تحريك منها، نتيجة لقرار مجلس الوزراء بخفض أسعار السلع، حيث سجل سعر كيلو الدواجن المجمّدة 100 جنيه، وطبق البيض الأبيض 115 جنيها.

وقد حدد الاتحاد العام لمنتجي الدواجن السعر العادل للبيع للدواجن في المحلات لتكون 73 جنيه للكيلو بعد إضافة هامش ربحي، حيث تعمل الدولة على خفض قيمة الهامش الربحي للتجار لصالح المواطنين.