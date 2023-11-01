حددت المديريات التعليمية في المحافظات شروط استلام التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، للذين لم يستوفوا أوراقهم في المدارس المختلفة.

وفي السطور التالية نعرض أبرز الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوي، وفق ما حددته المدارس الثانوية.

الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت المدرسي

1- صورة من شهادة ميلاد الطالب الذي يريد الحصول على التابلت.

2- صورة بطاقة ولي الأمر.

3- إيصال تأمين التابلت بعد سداد المبلغ التأميني في مكتب البريد وصورتين من الإيصال.

4- تقديم إقرار تسليم التابلت من المدرسة.

5- تقديم إقرار تسليم التابلت موقعا عليه ولي الأمر.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان سابق لها، أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ستُعقد إلكترونيا مثل الأعوام السابقة دون تغيير هذا العام، مشيرة إلى أنّ جميع المدارس الثانوية مجهزة بشبكات مزودة جميعها بفايبر وإنترنت قوي، من أجل أداء الامتحانات إلكترونيا.