7 إجراءات لاستلام التابلت المدرسي لطلاب أولى ثانوي بالمحافظات

حددت وزارة التربية والتعليم الإجراءات التي يتم اتباعها لاستلام التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوي العام بجميع محافظات مصر للعام الدراسي 2022-2023، وذلك لاستخدامه في العملية التعليمية وأداء الاختبارات، حيث تبدأ عملية التسليم بعد إنهاء جميع الإجراءات المقررة ودفع الرسوم المطلوبة في مكاتب البريد المنتشرة بالمحافظات.

إجراءات استلام تابلت مدارس الثانوي العام

وبحسب الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالمنيا على «فيس بوك»، فإنه ينبغي على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي بالعام الدراسي الجديد في جميع المدارس التابعة للإدارات التعليمية الـ9، اتباع 7 خطوات لاستلام التابلت المدرسي مع بداية الدراسة في مطلع شهر أكتوبر المقبل وهي:

1- يتوجه الطالب لأقرب مكتب بريد ومعه ولي الأمر.

2- تقديم بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد للطالب.

3- تقديم بطاقة الرقم القومي لولي ‏الأمر.

4- سداد رسوم قدرها 100 جنيه كضمان تأميني للتابلت.

5- تسلم الطالب إيصال بالمبلغ التأميني من مكتب البريد.

6- يتوجه الطالب بصحبة ولي أمره إلى المدرسة التي يتبعها.

7- يتم توقيع ولي الأمر على إقرار ‏باستلام التابلت.

نصائح للحفاظ على التابلت المدرسي

1- عدم ترك التابلت المدرسي في الشحن الكهربائي لفترة طويلة حتى لا ترتفع حرارته، ولا يتم شحنه سوى بالشاحن الأصلي الخاص به.

2- عدم اللعب في أي إعدادات خاصة بالتابلت، والتواصل مع مسؤل التطوير التكنولوجي بالمدرسة.

3- الدخول على الضبط بعد توصيل الجهاز بالنت وتحديث البرنامج، حتى يظهر آخر إصدار.

4- التوجه إلى «التوكيل» في حال وجود كسر أو خروج من النظام.

5- التأكد من أن الجهاز لا يفتح كاميرا نهائي ومحمل عليه برنامج «النوكس» ومكتوب اسم المحافظة، مثل «دفعة القاهرة 2021».

6- كتابة الاسم في الملاحظات مثلا أو على الشاشة، حتى يتم تسجيله بموقع الوزارة.