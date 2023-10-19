كيفية تغيير المرحلة التعليمية على التابلت المدرسي للصف الثانوي

وجهت مديريات التعليم، تعليمات لطلاب الصف الثاني والثالث الثانوي، بشأن تجهيز التابلت المدرسي، حفاظا عليه من التلف، وكيفية تغيير المرحلة التعليمية من الصف الثاني إلى الثالث، حتى يتسنى للطالب الدخول إلى شبكة المدرسة ومتابعة جميع الحصص المختلفة.

الحفاظ على التابلت

وأوضحت في بيان أنه يجب شحنه بالكهرباء وعدم تركه حتى تفرغ البطارية وشحنه عند وصول البطارية إلى 25%، وتوصيله بالواي فاي حتى يتثنى للمدارس تغيير المرحلة على التابلت، ويتمكن الطالب من المذاكرة ومتابعة المصادر الإضافية على التابلت.

خطوات تغيير المرحلة على التابلت المدرسي

وحددت مديريات التعليم، خطوات تغيير المرحلة لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي على التابلت كالتالي:

- بالنسبة لـ G10 الموجودة عند فتح تنزيلات النوكس، ثابتة في تابلت الصفوف الثلاث ولا تتغير، وهي خاصة بربط التابلت على شبكة المدرسة.

- فتح lms، ويختار الطالب التسجيل بواسطة EKB، ويسجل فيه بالبريد الموحد، ويمكن الحصول عليه من مسؤول الحكومة الإلكترونية أو أخصائي التكنولوجيا بالمدرسة.

- هناك بعض الطلاب غيروا كلمة المرور الخاصة بالبريد الموحد ونسوها، ولحل تلك المشكلة يجب عليهم التواصل بالدعم الفني للوزارة.

- يتم الضغط على «تذكرني»، ثم الضغط على كلمة التسجيل السمراء وليست الخضراء، وإذا تم حفظ التسجيل من العام الماضي، سيفتح مباشرة دون الحاجة للتسجيل، ثم الضغط على قائمة الـ9 مربعات على شمال سطح الجهاز، واختيار الدليل الدراسي.

- يتم فتح صفحة يجد الطالب فيها على اليسار، ترسا صغيرا بجواره تغيير مرحلة، يضغط عليها ويختار «تغيير مرحلتي»، ثم يضغط على «أنا أفهم»، ويختار متابعة.

- ستفتح صفحة بها الـ3 مراحل، يختار «ثانية ثانوي أو ثالثة ثانوي» طبقًا لمرحلة الطالب تم يختار «استمر».

- سيجد الطالب شرحا لمواد الصفين الثاني والثالث الثانوي.