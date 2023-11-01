كواليس تصوير أوبريت «راجعين» دعما لفلسطين (صور)

طرح أوبريت جديد، تحت عنوان «راجعين»، بمشاركة 25 مغنيا وموسيقيا من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي أنشودة وطنية تجسد الصمود والمقاومة والنضال الفلسطيني الذي لا يلين، طالبتهم بالصمود والتحدي حتى ينتصروا على قوات الاحتلال الإسرائيلي.

كواليس تصوير أوبريت راجعين

وعلمت «الوطن» من مصادرها الخاصة، أن أوبريت «راجعين» تم تصويره معظم مشاهده بدولة الأردن، باستديو ناصر البشير، بينما صور أمير عيد الجزء الخاص به بمصر، لذلك اختار المخرج ديكور أسودا خفيفا، حتى يتناسب مع جميع المشاهد الحزينة، التي تحدث بفلسطين.

ترحيب بالمشاركة في أوبريت راجعين

كما استغرق أوبريت «راجعين» أسبوع تقريبا، لكتابته وتلحين وتصويره وتسجيله، وجميع الفنانين المشاركين رحبوا به منذ اللحظة الأولى للمشاركة.

الفنانون المشاركون في أوبريت راجعين

من الفنانين المشاركين الذين يساهمون بأصواتهم في راجعين سيف الصفدي، دانا صلاح، غالية شاكر، عفروتو، التونسي نوردو، سيف شروف، الأخرس، عصام النجار، أمير عيد، بالطي، وسام قطب، دينا الوديدي، بطاينة، عمر رمال، يونج، رندر، فورتكس، سمول إكس، ALA، فؤاد جريتلي، دنيا وائل، زين، مروان موسى، مروان بابلو، ودافنشي.