أمير عيد يشعل حفل كايروكي في مهرجان العلمين بأغنية «كان لك معايا»

أشعل أمير عيد نجم فرقة كايروكي حماس الجمهور في حفل أرينا العلمين، ضمن مهرجان العلمين، بأغنية «كان لك معايا» وسط تفاعل من آلاف الحضور.

أغنيات فرقة كايروكي

وتنوعت أغنيات فرقة كايروكي فى حفل أرينا، ومن بين الأغنيات التى أشعلت حماس الجمهور «نفسي أحبك، غمض عينيك».

حفل كايروكي

وينقل حفل كايروكي المقام على أرض مدينة العلمين الجديدة، قناتا «الحياة» و«أون» ضمن شبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

الحفلات الغنائية المميزة

كما يأتي حفل فرقة كايروكي بعد عدد من الحفلات الغنائية المميزة التي تمّ إقامتها ضمن فعاليات المهرجان والتي كان من بينها تامر حسني والكينج محمد منير وحميد الشاعري وحكيم وأنغام وعمر خيرت وبهاء سلطان وتامر عاشور وكارول سماحة وراغب علامة ونانسي عجرم واليسا ومطرب الراب العالمي (russ) ومدحت صالح وريهام عبد الحكيم ومحمد عدوية ومحمود الليثي ورضا البحراوي ومسلم.