أول تعليق من أمير عيد بعد نجاح حفلاته الأخيرة بالتجمع الخامس: «شعبي»

وجه الفنان أميرعيد، الشكر للجمهور، بعد نجاح حفلاته الأخيرة، التي أقيمت في نفس الويك إند بمركز المنارة في منطقة التجمع الخامس؛ إذ شهدت حضورا جماهيريا كبيرا تخطى الـ50 الف.

ونشر أمير عيد صور من الحفلتين، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، وعلق عليها: «شعبي.. شكرا لكم جميعا».

