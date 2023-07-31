أول تعليق من أمير عيد بعد نجاح حفلاته الأخيرة بالتجمع الخامس: «شعبي»

وجه الفنان أميرعيد، الشكر للجمهور، بعد نجاح حفلاته الأخيرة، التي أقيمت في نفس الويك إند بمركز المنارة في منطقة التجمع الخامس؛ إذ شهدت حضورا جماهيريا كبيرا تخطى الـ50 الف.

أمير عيد يوجه الشكر للجمهور

ونشر أمير عيد صور من الحفلتين، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، وعلق عليها: «شعبي.. شكرا لكم جميعا».

My people … thank you all ???? pic.twitter.com/2VOGBkYYC0 — Amir Eid (@AmirEid) July 30, 2023

نجاح أمير عيد في مسلسل ريفو

وحقق أمير عيد نجاحا كبيرا مؤخرا، من خلال مشاركته في بطولة مسلسل «ريفو»، الذى عرض مؤخرا عبر منصة «Watch it»، والتى كانت أحداثه تدور حول سعي مريم لاكتشاف حقيقة علاقة والدها بفرقة ريڤو الموسيقية، إحدى الفريق الشهيرة بالتسعينات، وبمرور الوقت تكتشف مريم ما أخفاه والدها من أسرار.

وشارك في بطولة مسلسل «ريفو» عدد كبير من الفنانين، أبرزهم تامر هاشم، وملك الحسيني، وصدقي صخر، وركين سعد، وسارة عبد الرحمن، وعمرو جمال، وحسن أبو الروس، ومحمد المولي، وهشام الشاذلي، ومينا النجار، وحسام حسني.