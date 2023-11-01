أمير عيد: أوبريت «راجعين» دعوة للوحدة العربية والحرية للشعب الفلسطيني

شارك الفنان أمير عيد في أوبريت «راجعين» مع 25 مغنيا وموسيقيا من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ لتجسيد الصمود والنضال الفلسطيني الذي لا يلين، وطالبتهم بالصمود والتحدي حتى ينتصروا على قوات الاحتلال.

أمير عيد يتحدث عن أوبريت راجعين

وقال أمير عيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أوبريت راجعين أقل ما نقدمه لشعب فلسطين المناضل الذي يدافع عن أرضه منذ سنوات عديدة، وهو دعوة للوحدة العربية والعدالة والحرية للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي دائما يوصل رسالة غير صحيحة عن شعب فلسطين، ودورنا تصحيحها ونقلها للعالم الغربي.

تفاصيل أوبريت راجعين

وجاء أوبريت «راجعين» من توزيع ناصر البشير، وبمشاركة المغني والملحن المصري مروان موسى، والموزع عمرو الشوملي.

ومن الفنانين المشاركين بأصواتهم في راجعين؛ سيف الصفدي، دانا صلاح، غالية شاكر، عفروتو، التونسي نوردو، سيف شروف، الأخرس، عصام النجار، أمير عيد، بالطي، وسام قطب، دينا الوديدي، بطاينة، عمر رمال، يونغ، رندر، فورتكس، سمول إكس، ALA، فؤاد جريتلي، دنيا وائل، زين، مروان موسى، مروان بابلو، ودافنشي.