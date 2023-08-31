أمير عيد يشعل حفل العلمين بأغنية «غمض عينيك»

أشعلت فرقة كايروكي الأجواء بأغنيات متنوعة وسط حالة من التفاعل من الجمهور، كما ظل الجمهور يردد كلمات أغنية «غمض عينيك» مع أمير عيد منذ بداية الحفل المقام على أرض مدينة العلمين الجديدة.

مسرح أرينا العلمين

منذ صعود فرقة كايروكي على مسرح أرينا العلمين، ولم يتوقف حماس الجمهور الذي استقبل الفرقة بتفاعل كبير، وبدأت كايروكي الحفل بأغنية «روبرتو»، التي طرحت ضمن ألبومها الجديد «روما».

كما احتشد الجمهور بأرينا العلمين قبل ساعات من بدء حفل كاريوكي، إذ بدأوا في التوافد منذ الساعة 5 عصرا.

عدد من الحفلات الغنائية

وتنقل حفل كايروكي قناتي «الحياة» و«أون»، ضمن شبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما أقيمت على مدينة العلمين الجديدة عدد من الحفلات الغنائية المميزة التي تمّ إقامتها ضمن فعاليات المهرجان والتي كان من بينها تامر حسني والكينج محمد منير وحميد الشاعري وحكيم وأنغام وعمر خيرت وبهاء سلطان وتامر عاشور وكارول سماحة وراغب علامة ونانسي عجرم واليسا ومطرب الراب العالمي (russ) ومدحت صالح وريهام عبد الحكيم ومحمد عدوية ومحمود الليثي ورضا البحراوي ومسلم.